Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Efehan'dan acı haber

Mardin'in Derik ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Efehan Aba hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Pirinçli Mahallesi’nde meydana geldi. Evin avlusunda oyun oynayan Efehan Aba, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kaldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin kontrolünde, Efehan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Efehan Aba’nın cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

