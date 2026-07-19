Kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi felaketin kıyısından dönüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan U.Ç. yönetimindeki 48 BAB 309 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü U.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi