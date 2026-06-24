Kalem görünümlü silahla adliyeye girmek istedi! Çantasından neşter ve biber gazı da çıktı

Olay, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. 66 yaşındaki bir şahıs adliye binasına girmek üzere güvenlik noktasına geldi. Prosedür gereği çantasını X-Ray cihazına bırakan şahsın kontrol sırasında, güvenlik görevlileri ekranda şüpheli nesneler tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan o anlarda, görevlilerin durumu fark etmesiyle birlikte x-ray noktasında hareketlilik yaşandı.

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SİLAHLA ADLİYEYE GİRMEK İSTEDİ

Hanifi Bayar'ın aktardıklarına göre, şüphelinin çantasının içinden kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi.

Adliye girişindeki güvenlik kontrolü sırasında ele geçirilen bu malzemeler üzerine şüpheli, ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli ifadesinde çantasında bulunan biber gazının güvenlik amaçlı bulunduğunu söyledi. İfadesinde şunları dile getirdi:

"Ben emekliyim ancak oturduğum sitede elimden gelen çevre işlerini yaparım. Site havuzu camına film siparişi vermiştik bu filmleri yapıştırdıktan sonra kenarlarını kesmek için yanında neşter göndermişlerdi bu neşter de buradan kalmış”

“KALEM ŞEKLİNDEKİ SİLAHI ARKADAŞIM VERDİ,YILLARCA ÇANTAMDA KALMIŞ”

“El çantamda bulunan kalem şeklindeki silahı ise 96 / 97 yıllarında İstanbul’da bir spor kulübünde çalıştığım sırada burada çalışan adını Hakan olarak hatırladığım bir arkadaş vermişti. Bana bunu verirken ne olduğunu sordum o da bana abi bu kurusıkı tabanca kalemi dedi. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış. Bugün de adliyeye girerken bana gösterdiklerinde durumu anladım. Bu kalem şeklindeki kurusıkı silahı ben hiç kullanmadım, fişeği de yoktur, nasıl çalıştığını dahi bilmem öyle verdi ben de çantama atmışım yıllar sonra karşıma çıkınca ben de şaşırdım”

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

X-Ray noktasında suç unsurlarının tespit edilmesinin ardından 66 yaşındaki şüpheli, adliyede görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ve adli makamlara sevk edilmesinin ardından şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.