Kale Belediye Başkanı Zafer Partisi'ne katıldı

Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, CHP'den istifa ederek Zafer Partisi saflarına katıldı. Katılımı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

KALE BELEDİYE BAŞKANI ZAFER PARTİSİ'NE KATILDI

Özdağ paylaşımında, "Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinde hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin zaferine yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erkan Hayla'nın parti değiştirmesiyle birlikte Denizli Kale Belediyesi, Burdur Tefenni Belediyesi'nin ardından Zafer Partili ikinci belediye oldu.

Daha önce AKP, Demokrat Parti ve CHP'de siyaset yapan Hayla, Zafer Partisi'ne katılarak dördüncü rozetini taktı.

1 HAFTA ÖNCE DESTEK PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Erkan Hayla, Zafer Partisine katılmadan bir hafta önce, mutlak butlan yönetiminin görevden aldığı CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un CHP lideri Özgür Özel'in de yer aldığı fotoğraflarını paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neredeyseniz oradayım. Laf kalabalığına gerek yok. Ya hep beraber ya hiçbirimiz."