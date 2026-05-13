Kaldırımda yürürken elektrik akımına kapıldı: Çocuk yaralandı!

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaldırımda yürürken kopan elektrik kablosuna temas eden bir çocuk akıma kapılarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunda yanıklar oluştuğu bildirildi.

YOLDA YÜRÜRKEN AKIMA KAPILDI

Olay, öğleden sonra 13 Mart Mahallesi 12’nci Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek çocuk, o sırada elektrik direğinden bilinmeyen bir nedenle kopan kabloyla temas etti.

Kablodaki akıma kapılan talihsiz çocuk, saniyeler içinde yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)