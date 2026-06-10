Kaldırım taşıyla başından vurarak öldürdü! İlk duruşmada tahliye oldu

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 22 Şubat 2025'te meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş (63) ile karşılaştı. Ateş, bilinmeyen bir nedenle elinde bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü.

KALDIRIM TAŞIYLA BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ!

Ateş'in elindeki bıçağı gören A.K. yerden kaldırım taşını fırlattı. Kaldırım taşı başına isabet eden Ateş olay yerinde yığılıp kaldı. Ateş'in yığıldığını gören A.K., kaçarak uzaklaştı.

Hareketsiz halde yerde yatan Ateş'in başına toplanan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, 5 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

A.K., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin davanın ilk duruşması 2 Haziran'da görüldü.

Duruşmada hakim karşısına çıkan A.K., adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Ateş ailesi karara itiraz ederek A.K.'nın tutuklanmasını talep etti. (DHA)