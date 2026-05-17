Kalaşnikoflu suikast son anda engellendi! 25 suç kaydı olan firari polisi vurmak istedi

İstanbul Küçükçekmece'de saat 07.45 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda meydana gelen olayda, görev çıkışı evine giden polis memuru U.N., plakası katlanmış bir motosiklet üzerindeki iki kişiden şüphelendi. Kendi motosikletiyle şüphelilere yaklaşan ve polis olduğunu beyan ederek durmalarını isteyen memura, motosiklet sürücüsü Mehmet B. (19) tabancayla ateş etmek istedi.

POLİS MEMURUNA ATEŞ ETMEK İSTEDİ SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Mehmet B.'nin tetiğine bastığı tabanca tutukluk yaptı. Bunun üzerine silahını kullanan polis memuru U.N., şüpheli Mehmet B.'yi elinden yaraladı. O sırada motosiklette yolcu konumunda bulunan ve üzerinde çelik yelek olduğu belirlenen Şehmuz Y. (27) ise yaya olarak Menekşe Sahili'ne doğru kaçtı.

ÇANTADAN KALAŞNİKOF VE ÇALINTI PLAKA ÇIKTI

Şüphelinin kaçarken olay yerinde bıraktığı çantadan uzun namlulu Kalaşnikof silah çıktı. Olay yerinde kalan motosiklet üzerinde yapılan incelemede, takılı olan plakanın başka bir motosiklete ait olduğu, motosiklet şasisi üzerinden yapılan sorgulamada ise aracın Küçükçekmece Merkez Karakolu'ndan "çalıntı şasi-plaka" kaydının bulunduğu belirlendi.

32 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA DIŞARIDA

Ekiplerin yaptığı çalışmada, kaçan şüpheli Şehmuz Y.'nin "Kasten öldürme" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şahsın ayrıca; "İş yeri kurşunlama", "Uyuşturucu ticareti" ve "Gasp/yağma" başta olmak üzere toplam 25 suç kaydının olduğu saptandı.

TELEFONDA KONUM, FOTOĞRAF VE ARAÇ BİLGİLERİ BULUNDU

Şehmuz Y.'ye ait olduğu değerlendirilen cep telefonu kaçış güzergahında bulundu. Telefon içeriğinde yapılan incelemede, Beylikdüzü'nde bir konum bilgisi, bir şahsın fotoğrafı ve araç bilgilerine ulaşıldı. 25 suç kaydı bulunan ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Şehmuz Y.'yi yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. (DHA)