Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kahvehane savaş alanına döndü: Silahlı kavgada 1 ölü 5 yaralı

Kahvehane savaş alanına döndü: Silahlı kavgada 1 ölü 5 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Günkan yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kahvehane savaş alanına döndü: Silahlı kavgada 1 ölü 5 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Kışla Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan iki grubun kavgaya tutuştuğu bildirildi. Kahvehanede çıkan kavgada silahlar konuştu. 6 kişi çıkan silahlı kavgada yaralanırken yaralılardan Ahmet Günkan hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Kavga esnasında silahların ateşlenmesiyle 6 kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.

Gaziantep'te parkta silahlı kavga: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdiGaziantep'te parkta silahlı kavga: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

AHMET GÜNKAN HAYATINI KAYBETTİ

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Günkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan diğer 5 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekiplerinin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Silahlı Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro