Kahvehane savaş alanına döndü: Silahlı kavgada 1 ölü 5 yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Günkan yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Kışla Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan iki grubun kavgaya tutuştuğu bildirildi. Kahvehanede çıkan kavgada silahlar konuştu. 6 kişi çıkan silahlı kavgada yaralanırken yaralılardan Ahmet Günkan hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Kavga esnasında silahların ateşlenmesiyle 6 kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.
AHMET GÜNKAN HAYATINI KAYBETTİ
Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Günkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan diğer 5 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekiplerinin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.