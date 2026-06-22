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Halk TV Türkiye Kahvehane kavgasında silah çekildi: 2 yaralı

Kahvehane kavgasında silah çekildi: 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehanede başlayan tartışma, sokağa taşan silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı.

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Kahvehane kavgasında silah çekildi: 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Kültür Sokak'taki bir kahvehanenin önünde saat 22.00 sıralarında silahlı kavga yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli ile Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) arasında kahvehane içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek dışarıya taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla iki kişiye ateş etti.

SİLAHLI SALDIRIDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Zekeriya O. ve Sinan Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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