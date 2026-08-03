Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir köy kahvehanesine giren yarasa, kısa süreli bir paniğe neden olduktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Üçkaya köyünde akşam saatlerinde kahvehanede bulunan vatandaşlar, birden içeri dalan kanatlı canlıyı ilk anda kuş zannetti. Masaya konunca bunun bir yarasa olduğunu fark edenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bir süre yarasayı izleyen köylüler cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

"İLK DEFA YAKINDAN YARASA GÖRDÜM"

Köy sakinlerinden Gaffar Kıtay, ilk kez bir yarasayı bu kadar yakından gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Akşam kahvede oturuyorduk, o sırada içeri kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya kondu. Bir baktık ki yarasa. İlk defa yakından yarasa gördüm. Arkadaşlar da toplandı, onlar da ilk kez bu kadar yakından gördüler. Daha önce sadece filmlerde görüyorduk. Daha sonra yarasaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladık ve doğal yaşam alanına bıraktık. Yarasa da uçarak uzaklaştı." (DHA)