Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kahreden ölüm: Boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki Efe bebek kurtarılamadı

Kahreden ölüm: Boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki Efe bebek kurtarılamadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde bulduğu şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kahreden ölüm: Boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki Efe bebek kurtarılamadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evde bulduğu şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVDE BULDUĞU ŞEKER NEFES BORUSUNU TIKADI

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Düğürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynadığı sırada bulduğu şekeri ağzına atan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur'un boğazına şeker kaçtı.

Bir anda nefessiz kalan küçük çocuğu fark eden ailesi, büyük bir panikle Efe'yi hemen Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan bebek, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Efe, doktorların gösterdiği tüm çabaya ve yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İstanbul'da 1,5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Acılı annenin feryadı yürekleri dağladıİstanbul'da 1,5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

Küçük Efe'nin ani ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bebek Hastane Mardin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro