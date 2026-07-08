Kahreden ölüm: Boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki Efe bebek kurtarılamadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evde bulduğu şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVDE BULDUĞU ŞEKER NEFES BORUSUNU TIKADI

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Düğürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynadığı sırada bulduğu şekeri ağzına atan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur'un boğazına şeker kaçtı.

Bir anda nefessiz kalan küçük çocuğu fark eden ailesi, büyük bir panikle Efe'yi hemen Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan bebek, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Efe, doktorların gösterdiği tüm çabaya ve yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük Efe'nin ani ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA)