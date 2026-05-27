Kahreden olay: 2 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon'da Akçaabat ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı.

Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde, henüz 2 yaşında olduğu bildirilen M.M.Y. adındaki bir çocuk, bir apartmanın beşinci katında bulunan evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple düştü​​​​​​​.

HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra ihbar edilmesi üzerine çocuğun düştüğü olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Düşmenin ardından 2 yaşındaki M.M.Y. isminde bulunan çocuk, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Balkondan düşen çocuk, alınan bilgilere göre doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 2 yaşında hayatını kaybetti.

Öte yandan çocuğun düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı ve başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA)