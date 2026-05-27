Kahreden olay: 2 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 2 yaşındaki çocuk beşinci kattaki evlerinin balkonundan düştü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, hayatını kaybetti.

Trabzon'da Akçaabat ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı.

Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde, henüz 2 yaşında olduğu bildirilen M.M.Y. adındaki bir çocuk, bir apartmanın beşinci katında bulunan evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple düştü​​​​​​​.

HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra ihbar edilmesi üzerine çocuğun düştüğü olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Düşmenin ardından 2 yaşındaki M.M.Y. isminde bulunan çocuk, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Balkondan düşen çocuk, alınan bilgilere göre doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 2 yaşında hayatını kaybetti.

Öte yandan çocuğun düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı ve başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA)

