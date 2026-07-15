Kahreden kaza! Kaldırımda yürüyen anne ile 13 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

Konya'nın Karatay ilçesinde kontrolden çıkan bir taksinin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 53 yaşındaki Dilek Öz ve 13 yaşındaki kızı Ercin Öz yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan taksi sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP KALDIRIMA ÇIKTI

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde yaşandı. Hasan K. idaresindeki 42 TT 154 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, önce park halindeki bir otomobile, ardından o sırada kaldırımda yürümekte olan 53 yaşındaki Dilek Öz ve 13 yaşındaki kızı Ercin Öz'e çarptı.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Dilek Öz ve kızı Ercin Öz’ün hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazada yaralanan taksi şoförü Hasan K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksinin park halindeki araca ve anne ile kızına çarpması, hemen ardından toplanan kalabalığın yardım etmeye çalıştığı anlar yer alıyor. (DHA)