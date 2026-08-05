Kahramanmaş güne depremle uyandı

6 Şubat depremlerinin ardından sık sık sarsıntılarla gündeme gelen Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04.01'de merkez üssü Göksun ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD, depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

VATANDAŞLAR SARSINTIYLA UYANDI

Sabaha karşı meydana gelen deprem kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Sosyal medya platformlarında kurumların deprem paylaşımına Kahramanmaraşlı bir kullanıcının sarsıntıyla güne uyandığını belirten yorum yaptığı görüldü.

AFAD'ın depreme dair paylaşımı şu şekilde oldu:

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2026-08-05

Saat:04:01:22 TSİ

Enlem:37.98883 N

Boylam:36.34733 E

Derinlik:7.03 km