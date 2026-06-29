Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kan donduran 6 dakika: Süngü geride kalınca silah değiştirmiş!

Kahramanmaraş'taki okul katliamının saniye saniye nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. TBMM tutanaklarına göre İsa Aras Mersinli okula 5 silah ve 8 şarjör ile geldi. Katliam ise 6 dakikada gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta tüm ülkeyi yasa boğan, 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği okul katliamının ardından TBMM Okullarda Şiddet Olaylarını Araştırma Komisyonu kuruldu. Saldırıyı yerinde incelemek üzere kente giden milletvekillerine, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit tarafından valilik binasında basına kapalı bir brifing verildi. Meclis tutanaklarına geçen o sunum, saldırının ne kadar planlı ve profesyonelce yapıldığını gözler önüne serdi.

SANİYE SANİYE DEHŞET

Vali Mükerrem Ünlüer’in paylaştığı MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, fail İsa Aras Mersinli’nin katliam günü attığı her adım saniye saniye belirlendi.

Hürriyet'teki habere göre yakındaki bir sitede oturan failin evden çıkışından etkisiz hale getirilmesine kadar geçen süreç tutanaklara şöyle yansıdı:

13.14: Saldırgan İsa Aras Mersinli evinden çıktı.

13.22: Okul bahçesinden giriş yaptı.

13.23: Okul koridoruna sızdı.

13.24: Tuvalet önünde silahlarını hazırlamaya başladı.

13.29: Koridorda iki kız öğrenciyi görünce ateş açarak eylemi başlattı.

13.35: İlk emniyet ekibi okula ulaştı.

13.37: Saldırgan öğretmenlerin müdahalesi ve polisin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

HER ŞEY 6 DAKİKADA OLDU!

Tutanakta, failin aslında teneffüs zilini beklediği ancak tuvalete doğru gelen iki kız öğrenciyi görünce katliamı 1-1,5 dakika erken başlattığı ifade edildi.

Tutanakta, "Başlangıcından itibaren yaklaşık altı dakikalık bir zaman var. Telsiz anonsundan sonra toplam 22 şubeden 128 ekip, 502 personel olay yerine intikal ederek görev almıştır" ifadesi de yer aldı.

KATLİAM DOĞALGAZ PATLAMASI ZANNEDİLDİ

Tutanaklarda, saldırı sırasında okulda yaşanan panik ve can pazarının yanı sıra bazı öğretmenlerin gösterdiği soğukkanlı çaba da dikkat çekti. Vali Ünlüer, silah seslerini doğalgaz patlaması zanneden bir öğretmenin güvenlik amacıyla ana şalteri indirdiğini, bu nedenle kamera kayıtlarının bir noktadan sonra kesildiğini ifade etti.

Dehşet anlarında okul pencerelerinden atlayan bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Ünlüer, 16-17 çocuğun da camlardan atlayarak yaralandığını aktardı. Ayrıca failin, iddia edildiği gibi dışarıdan gelen bir veli tarafından değil, okulun ve yan okulun iki öğretmeni tarafından üzerine atlanarak zapt edilmeye çalışıldığını açıkladı.

"SÜNGÜ GERİDE KALINCA TABANCA DEĞİŞTİRİYOR"

Saldırganın soğukkanlılıkla hareket ettiğini belirten İl Emniyet Müdürü Yiğit ise adli tıp ve olay yeri inceleme raporlarına yansıyan çarpıcı askeri detayları paylaştı. Failin okula babasına ait ruhsatlı 5 tabanca ve 8 şarjörle geldiğini ifade eden Yiğit, şu bilgileri verdi:

"Toplam sekiz şarjör getirmiş. Altı tanesini kullanmış, iki dolu şarjör var. İlk eylem, iki kız çocuğumuzun tuvalete doğru koridordan gelişiyle başlıyor. Orada 2 çocuğumuza sıkıyor, silahla hedef gözeterek ateş ediyor, süngü geride kalınca tabanca değiştiriyor. Toplam beş tabanca kullanıyor, sekiz şarjör var, altı tanesini kullanıyor şarjörlerin. Eğitimli olduğu anlaşılıyor, çok seri yapıyor her şeyi."