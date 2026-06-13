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Halk TV Türkiye Kahramanmaraş’ta fabrikada yangın: 1 işçi ve 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta fabrikada yangın: 1 işçi ve 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. 1 işçi ile 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Kahramanmaraş’ta fabrikada yangın: 1 işçi ve 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
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Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere müdahale çalışmaları başlatıldı.

1 işçi ile 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

FABRİKADAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrika binasından aniden alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta fabrikada yangın: 1 işçi ve 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

YANGININ NEDENİ MAKİNE KAYNAKLI

Makineden kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri ile 1 işçi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerindeki ambulanslarda yapılan 2 kişi, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan işçi ve itfaiye erinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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