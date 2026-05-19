Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kahramanmaraş'ta saat 14.41'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Sosyal medyada yapılan 'deprem oldu' paylaşımlarının ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapıldı.

KANDİLLİ: 3.7

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Türkoğlu'nda yerin 1.9 kilometre derinliğinde saat 14..41'de olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 14:41:51 TSİ Büyüklük: 3.7 Derinlik: 1.9 km

AFAD: 3.5

AFAD tarafından yapılan paylaşımda ise depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edilen AFAD'ın paylaşımı şu şekilde oldu: