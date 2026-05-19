Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Kahramanmaraş'ta saat 14.41'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Sosyal medyada yapılan 'deprem oldu' paylaşımlarının ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapıldı.
KANDİLLİ: 3.7
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Türkoğlu'nda yerin 1.9 kilometre derinliğinde saat 14..41'de olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 14:41:51 TSİ Büyüklük: 3.7 Derinlik: 1.9 km
AFAD: 3.5
AFAD tarafından yapılan paylaşımda ise depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edilen AFAD'ın paylaşımı şu şekilde oldu:
Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş) Tarih:2026-05-19 Saat:14:41:51 TSİ Enlem:37.38667 N Boylam:36.74722 E Derinlik:4.01 km
