Kahramanmaraş'ta apartman yangınında 3 kişi öldü

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Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın meydana geldi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, Esra Saltalı (45), Muhammed Saltalı (32), Abdulgani Saltalı (26) yangında hayatını kaybetti. Cansız bedenler morga kaldırılırken, söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. (DHA)