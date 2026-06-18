Kahramanmaraş sallandı
Kahramanmaraş'ın Türkeli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6.93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-06-18
Saat:08:56:20 TSİ
Enlem:37.33222 N
Boylam:36.79222 E
Derinlik:6.93 km
Detay:https://t.co/53UDEfpvpV@afadbaskanlik
DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır.
İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:
Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.
Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.
Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.