Okul saldırısının ardından kan donduran detaylar! İl Emniyet Müdür Yardımcısı ilk kez konuştu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul baskınlarını araştırmak üzere kurulan TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak için Kahramanmaraş’a gitti. Saldırının yaşandığı okulda bilgi alan komisyona konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı Korkmaz, olay günü yaşanan dehşeti, "Öfkeli kalabalık 'Verin bize parçalayacağız' diyordu. Saldırgan çocuğun cansız bedenini zırhlı araçla çıkarabildik" sözleriyle anlattı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da iki ayrı okulda infiale yol açan silahlı saldırıların ardından, olayın arka planını araştırmak ve benzer faciaların önüne geçmek amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu saha çalışmalarına başladı.

AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon heyeti, inceleme programı kapsamında ilk olarak Kahramanmaraş’a geldi. Heyet, 15 Nisan’da İsa Aras Mersinli’nin, tutuklu babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait silahlarla dehşet saçtığı Ayser Çalık Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

CENAZELERİ MORGA KALDIRDIK

Okul binasında incelemeler yapan Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, ilk olarak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vahdet Korkmaz’dan bilgi aldı.

Olay günü okula ilk ulaşan isimlerden biri olan Korkmaz, katliamın hemen ardından yaşanan çarpıcı detayları komisyon üyeleriyle paylaştı.

Korkmaz, olay yerine ulaştıklarında karşılaştıkları tabloyu ve sonrasındaki kritik süreci şu sözlerle aktardı:

"Olay yerine geldiğimizde yaralı çocukları 112 ambulanslarla beraber hızla hastaneye intikal ettirdik. Maalesef vefat eden çocuklarımızı morga kaldırdık; akşam ailelerin bir kısmıyla görüşüp, sabahleyin de naaşları kendilerine teslim ettik."

SALDIRGANIN CENAZESİ ZIRHLI ARAÇLA KAÇIRILDI

Olayı gerçekleştirdikten sonra hayatını kaybeden saldırgan İsa Aras Mersinli'nin cansız bedenini okuldan çıkarmakta büyük güçlük çektiklerini belirten Emniyet Müdür Yardımcısı Korkmaz, çevrede toplanan öfkeli kalabalığın linç girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Korkmaz, o anları şöyle anlattı:

"Olayı gerçekleştirip vefat eden çocuk üst kısımdaydı. Onu da aynı şekilde, vatandaşın baskısı yoğun olduğundan dolayı ‘Verin bize parçalayacağız’ şeklinde bir tepki vardı. Zırhlı araca koyarak, zırhlı araçla naklettik." (DHA)