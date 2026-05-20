Kağıthane’de şüpheli ölüm: Güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşanan acı olay, dün saat 16.15 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki Oğuzhan Haşim, önceki akşam 58 yaşındaki babası Faruk Haşim ile birlikte akşam yemeği yedi ve ardından odasına geçti.

İŞTEN DÖNDÜĞÜNDE HAREKETSİZ HALDEYDİ

Baba Haşim, sabah saatlerinde oğlunu uyandırmadan işe gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam iş dönüşü eve gelen baba, odasına girdiğinde oğlunu yerde sırtüstü hareketsiz yatar halde buldu.

VÜCUDUNDA DARP VEYA KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Babanın durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, genç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm haberinin ardından eve Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, Oğuzhan Haşim’in vücudunda herhangi bir darp, cebir ya da kesici/ateşli alet yarası izine rastlanmadı.

Acılı baba Faruk Haşim’in, oğlunun bilinen herhangi bir hastalığı ya da borcu olmadığını söylediği öğrenildi.

EVDE BULUNAN SİLAHLAR İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekiplerinin ev içerisinde yürüttüğü arama ve inceleme çalışmaları sırasında, evde bir adet av tüfeği ile bir adet tabanca bulundu. Ele geçirilen silahlara, incelenmek üzere polis tarafından el konuldu.

DOKTORLAR "ŞÜPHELİ ÖLÜM" DEDİ

Doktorun gerçekleştirdiği ilk harici muayenenin ve şüpheli durumların ardından savcılık, olayın kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçmesine ve soruşturmanın bu doğrultuda derinleştirilmesine karar verdi.

Oğuzhan Haşim’in kesin ölüm nedeni, kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

ANNESİ "YAVRUM GİTTİ" DİYE FERYAT ETTİ

Cenazenin evden çıkarılarak araca bindirildiği esnada ise feryatlar yükseldi. Genç adamın annesi Sefa A., "Yavrum gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu. (DHA)