Kağıthane’de aile içi kavga kanlı bitti: Kardeşini ve yeğenini bıçakladı, diğer yeğeni pompalı tüfekle vurdu

Kağıthane'de aynı binada yaşayan iki kardeş arasında tadilat gürültüsü nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kanlı kavgaya dönüştü. Bir kardeş diğerini ve yeğenini bıçaklarken, diğer yeğen de amcasını pompalı tüfekle vurdu. Olayda ağır yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan şüphelinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aynı binada yaşayan Atilla Ş. ile kardeşi Özcan Ş. arasında, Özcan Ş.’nin evinde yaptığı tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmada Atilla Ş., yanında bulunan bıçakla kardeşi Özcan Ş.’yi yaraladı. Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. de iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.’nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş., pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.‘ye ateş etti.

Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

HASTANEDE YAKALANDI

Amcasını vuran Agah Sırrı Ş., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi bulundu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR!

Atilla Ş.’nin poliste daha önceden ‘Kasten yaralama’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ başta olmak üzere 12, Özcan Ş.’nin ‘Kasten yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 2, Hamza Ş.’nin ise ‘Kasten yaralama’ suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi. Agah Sırrı Ş.’nin suç kaydının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)