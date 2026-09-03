Kağıt toplayıcısını hırsız sanıp vurdu, serbest kaldı: O adam yüzünden kurşunla yaşıyorum

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 19 Şubat 2026'da meydana gelen olayda, kağıt toplayıcısı Mahsun Aytan (23), çekçek aracıyla dolaştığı sırada daha önce tanımadığı emekli polis Mustafa B. ile karşılaştı. Aytan'ın anlatımına göre, yolunu kaybettiği için bir bahçenin önünde "Kimse var mı?" diye seslendi. Bunun üzerine bahçeden çıkan Mustafa B., elindeki kerpetenle kendisini tehdit ederek "Burada hırsızlık mı yapacaksın?" diye sordu.

Aytan, olay yerinden uzaklaşmak için çekçek aracıyla ilerledi. Yaklaşık 20 metre gittikten sonra arkasından bir el silah sesi duydu. Belinden vurulduğunu fark eden Aytan hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Aytan'ın şikayeti üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mustafa B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"HIRSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM, ATEŞ ETTİM"

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mustafa B.'nin ifadelerine de yer verildi.

Sanık, olay günü evinde tavuklarını beslediği sırada Mahsun Aytan'ı bahçesinin kapısında gördüğünü söyledi. Daha önce bahçesine dört kez hırsız girdiğini belirten Mustafa B., Aytan'a ne aradığını sorduğunu ve buranın hurda ya da kağıt toplama bölgesi olmadığını söylediğini anlattı.

Mustafa B., polis çağıracağını söylemesi üzerine Aytan'ın panikleyerek aracına doğru gittiğini, bu sırada elini beline götürdüğünü gördüğünü ifade etti. Emekli polis memuru olduğunu belirten sanık, Aytan'ın silah veya bıçak çıkaracağını düşündüğünü ve beylik tabancasıyla bir el ateş ettiğini söyledi.

Sanık, ateş ederken hedef gözetmediğini ve Aytan'ın yaralandığını görmediğini savundu. İlk duruşmada da "Yaralandığını görseydim o an müdahale ederdim" dedi.

"ZİKZAK YAPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Aytan, Mustafa B.'nin elindeki kerpetenle kendisini tehdit ettiğini ve "Ben polisim, bana kimse bir şey yapamaz" dediğini öne sürdü.

Silahı gördüğünde kaçmaya çalıştığını belirten Aytan, "Silahı görmem üzerine zikzak yaparak kaçmaya çalışırken belimden vuruldum" dedi.

Mahkeme ara kararıyla tutuklu sanık Mustafa B.'nin tahliyesine hükmederken, duruşmayı Şubat 2027'ye erteledi.

"O ADAM YÜZÜNDEN KURŞUNLA YAŞIYORUM"

Sabah'ın haberine göre silahla vurulduktan sonra vücudundaki merminin çıkarılamadığını belirten Mahsun Aytan, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

Aytan, "Hakimden, savcıdan tarafsız davranmalarını istiyorum. Verilen tahliye kararından memnun değilim. Vurulunca eşim ve çocuğum da hastalandı, psikolojik olarak etkilendiler. Ben vücudumda kurşunla yaşıyorum. Kurşunu çıkaramadılar, çok riskli olduğunu, ayağımı kaybedebileceğimi söylediler. O adam yüzünden şu an kurşunla yaşıyorum, mağdurum" dedi.