Kafes dövüşü şampiyonunun bacağına sıktılar! “Doğan mısın?” sorusuna “Hasan’ım” yanıtını verdi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde spor salonu işleten 2016 MMA Türkiye şampiyonu Hasan Başar, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında bacağından yaralandı. Başar, adının Hasan olduğunu söylemesine rağmen saldırganın ateş ettiğini belirtti.

Olay, önceki gün Çolak Molla Mümin Hoca Sokak’ta meydana geldi. 2016 yılında MMA Türkiye şampiyonu olan 30 yaşındaki Hasan Başar, işlettiği spor salonunun önünde 13 yaşındaki bir salon üyesiyle oturuyordu.

Bu sırada kasklı iki kişi motosikletle iş yerinin önüne geldi. Şüphelilerden biri Başar’a iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Başar’ın sağ bacağına isabet etti. Yanındaki çocuk ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı anı, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Evli ve bir çocuk babası olan Başar, yakınları tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Başar, tedavisi tamamlanınca taburcu edildi.

Polis, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

"HASAN'IM DEDİ 2 EL ATEŞ ETTİ"

Saldırı anını anlatan Başar, "Dükkanımın önünde, yanımda salon üyesi yaşı küçük bir çocukla oturuyordum. Yanıma motosikletle 2 kişi yanaştı. 'Sen Doğan mısın?' dedi. 'Hayır, ben Hasan'ım' karşılığını verdim. 2 el ateş etti, biri isabet etti. Neyse ki yanımdaki çocuk yaralanmadı" dedi.

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Başar, vurulduktan kısa süre sonra bacağı kanlar içerisindeyken video çekti. Başar şunları söyledi:

"Biri 'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim kırık, her şeyim kırık. Doğan kim, mevzu kim bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidiyordum. Onu bulursam var ya kırılmadık kemik bırakmayacağım, haberiniz olsun. Bu kimse eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan sen misin?' dedi, 'Hayır' dedim. Geldi, sıktı. Ben kan kaybından gideceğim..." (DHA)