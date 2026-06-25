Kafede korkunç saldırı: Çalışanı kemiklerini kırana kadar darbetti! O anlar kamerada

Kadıköy'de bir kafede meydana gelen olayda, müşteri olarak gelen bir kişi, kafe çalışanını darbetti. Saldırı sonucu vücudunda kırıklar oluşan genç çalışan hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Dehşet anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. Kafeye gelen 24 yaşındaki Ö.F.K., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orada çalışan 21 yaşındaki B.Y.'ye saldırdı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırının ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine kafeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, darbedilen kafe çalışanı B.Y.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüpheli Ö.F.K.'nin kafe çalışanını acımasızca darbettiği ve saldırının hemen ardından hızla olay yerinden kaçtığı anlar net bir şekilde yer aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olay sonrası kaçarak izini kaybettirmeye çalışan saldırgan Ö.F.K., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden şüphelinin, yarın (26 Haziran) "Kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(DHA)