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Halk TV Türkiye Kadir İnanır’ın vasiyet davasında yeni kriz: Tehdit iddiası gündemde

Kadir İnanır’ın vasiyet davasında yeni kriz: Tehdit iddiası gündemde

Kadir İnanır’ın vasiyetine ilişkin davada aile üyelerinin açıklamalarının ardından tartışmalar büyürken, sosyal medyada Neslihan Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca’ya yönelik olduğu öne sürülen bir tehdit mesajı paylaşıldı.

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Kadir İnanır’ın vasiyet davasında yeni kriz: Tehdit iddiası gündemde

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin davada aile üyelerinin açıklamalarının ardından kriz tırmanırken sosyal medyadan da bir tehdit mesajı paylaşıldı.

Duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır hakkında “Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu” demişti. Levent İnanır, vasiyetlerin farklı tarihlerde hazırlanmasının kendisinde soru işaretleri yarattığını da dile getirdi.

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SOSYAL MEDYADA TEHDİT MESAJI İDDİASI

Levent İnanır’ın açıklamalarının ardından eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından Kadir İnanır’a ilişkin bir paylaşım yaptı. Acar, sanatçıyı “sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insan” olarak nitelendirerek kendisine ve kızına kattıkları için teşekkür etti.

Bu paylaşımların ardından Levent İnanır’ın, eski eşi Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca’yı tehdit ettiği iddiası gündeme geldi.

Kadir İnanır’ın vasiyet davasında yeni kriz: Tehdit iddiası gündemde - Resim : 2
Neslihan Acar

Sosyal medyada, Levent İnanır’a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp mesajı yayımlandı. Mesajın, Acar’a yönelik geçmişte yaşandığı öne sürülen bir şiddet olayına ait fotoğrafla birlikte gönderildiği iddia edildi.

ACAR VE ARICA İDDİALARI DOĞRULADI

Görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanıcısı, söz konusu mesajın Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca’ya yönelik tehdit içerdiğini ileri sürdü.

"Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şuan iyiyim fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm. Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken, benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu bu da benim utancım olurdu! Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim !Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın! Her fikrim, yorumum irademdir! Müsamerenizi ötede oynayın! Demirden korkan trene binmez!”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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