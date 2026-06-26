Kadir İnanır Kimdir? Yeşilçam'ın yıldızı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın en büyük efsanelerinden biri olan Kadir İnanır'ın vefat haberi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 14 Mayıs'tan bu yana hastanede tedavi gören ve zatürreye bağlı rahatsızlıklar nedeniyle entübe edilen usta sanatçı, hayatını kaybetti.

Kamuoyunda büyük bir üzüntü yaratan bu kaybın ardından usta oyuncunun hayatı, kariyeri merak konusu oldu.

KADİR İNANIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ ?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Vefat ettiği sırada 77 yaşındaydı.

İlkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladıktan sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne gitti. Ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalması ve ardından 1968'deki Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci olmasıyla sinema dünyasına adım attı.

KADİR İNANIR'IN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol alan Kadir İnanır, özellikle mert, haksızlığa boyun eğmeyen ve güçlü Anadolu erkeği karakterleriyle hafızalara kazındı.

KADİR İNANIR FİLMLERİ

Özellikle Türk sinemasının başyapıtlarından biri kabul edilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki "İlyas" karakteriyle hafızalara kazındı. Bunun yanı sıra, haksızlığa karşı başkaldıran karakterleri canlandırdığı "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü" ve "Katırcılar" gibi filmlerle toplumsal hafızada çok güçlü bir yer edindi.

"Bodrum Hakimi" ve "Dila Hanım" gibi yapımlarda ise dönemin büyük kadın oyuncularıyla unutulmaz partnerlikler kurdu.

KADİR İNANIR DİZİLERİ

1990'ların sonu ve 2000'lerin başında televizyon dünyasında fırtınalar estiren usta oyuncu, "Marziye" dizisinde canlandırdığı karakterle reyting rekorları kırdı. Ardından gelen "Derman Bey" ve geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan aile draması "Bütün Çocuklarım" dizileriyle izleyiciyi ekrana bağlamaya devam etti.

İlerleyen yıllarda "Kardelen", "Kuzey Rüzgarı" ve son olarak "İzmir Çetesi" gibi projelerde yer alarak televizyon dünyasında da ne kadar ağırlığı ve saygınlığı olan bir figür olduğunu defalarca kanıtladı.

KADİR İNANIR ASLEN NERELİDİR?

Kadir İnanır, kalabalık bir ailenin en küçük çocuğuydu. Toplamda 14 kardeşi vardı. Resmi olarak hiç evlenmedi ve çocuğu bulunmuyor.

1999 yılından bu yana sinema ve tiyatro oyuncusu Jülide Kural ile hayat arkadaşıydı. Jülide Kural, usta sanatçının uzun süren tedavi sürecinde de her an yanında bulunmuş ve sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmişti.

Sanat dünyasından tanınan ünlü şarkıcı Soner Arıca ile lig televizyonlarından bilinen spor yorumcusu Erdoğan Arıca, Kadir İnanır'ın öz yeğenleridir.

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