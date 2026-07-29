Kadınların kavgasını kimse ayıramadı! Birbirlerini yere yatırıp tekme tokat dövdüler

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Olay, saat 14.30 sıralarında Çorum'da Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki kadının daha dahil olmasıyla taraflar saç saça, baş başa kavga etti.

BİRBİRLERİNİ YERE YATIRIP TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Taraflar birbirlerini yere yatırıp tekme ve tokatlarla darbetti. Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)