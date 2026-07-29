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Halk TV Türkiye Kadınların kavgasını kimse ayıramadı! Birbirlerini yere yatırıp tekme tokat dövdüler

Kadınların kavgasını kimse ayıramadı! Birbirlerini yere yatırıp tekme tokat dövdüler

Çorum'da 4 kadının karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı. Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Çorum'da Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki kadının daha dahil olmasıyla taraflar saç saça, baş başa kavga etti.

Kadınların kavgasını kimse ayıramadı! Birbirlerini yere yatırıp tekme tokat dövdüler - Resim : 1

BİRBİRLERİNİ YERE YATIRIP TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Taraflar birbirlerini yere yatırıp tekme ve tokatlarla darbetti. Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kadınların kavgasını kimse ayıramadı! Birbirlerini yere yatırıp tekme tokat dövdüler - Resim : 2

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kadınların kavgasını kimse ayıramadı! Birbirlerini yere yatırıp tekme tokat dövdüler - Resim : 4

Kavgada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum Kavga
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