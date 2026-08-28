Halk TV Türkiye Kadınlar 30 Ağustos'a özel hazırlıklarını yaptı: 1813 motif tam 10 günde tek tek işlendi

Kadınlar 30 Ağustos'a özel hazırlıklarını yaptı: 1813 motif tam 10 günde tek tek işlendi Manisa’da 15 kadın bir araya gelerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 1813 motiften oluşan bir Türk bayrağı ördü.