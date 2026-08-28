Kadınlar 30 Ağustos'a özel hazırlıklarını yaptı: 1813 motif tam 10 günde tek tek işlendi
Manisa’da 15 kadın bir araya gelerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 1813 motiften oluşan bir Türk bayrağı ördü.
Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen örgü kursuna katılan 15 kadın kursiyer, usta öğretici Emine Gülsen’in koordinasyonunda anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 104. yılı dolayısıyla Türk bayrağı örmeye karar verdi.
TAM 3 KİLOGRAM İP KULLANILDI
Toplam 3 kilogram ip kullanan kursiyerler, 10 gün boyunca çalışarak 1813 motiften oluşan, 1,5 eninde ve 2,25 metre boyunda Türk bayrağı hazırladı.
Ördükleri bayrakla 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı düzenlenecek fener alayına katılacak olan kadınlar, eserlerini burada taşıyacak.
Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Zeynep Önen, kadınların örgüden bayrak yapmaya karar verdiklerini ve bayrağı 30 Ağustos’a yetiştirdiklerini söyledi.
FENER ALAYINDA TAŞINACAK
Usta öğretici Emine Gülsen ise kalıcı ve anlamlı bir eser kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, “Demircili kadınlarla bayrak örmeye karar verdik. Ördüğümüz bayrak ile 30 Ağustos akşamı fener alayında yürüyüşe katılacağız.” dedi.
Atatürk’ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin anlamını taşıyan örgü bayrak, Demircili kadınların emeğiyle Zafer Bayramı kutlamalarında yerini alacak. (AA)