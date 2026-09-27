Kadını sokakta silahla öldürdü: Saldırgan her yerde aranıyor!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan 37 yaşındaki Fatma Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CANİ YOL ORTASINDA KADINA ATEŞ SAÇTI

Dehşet veren olay, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta ilerleyen Fatma Ç., henüz ismi ve eşkali öğrenilemeyen bir saldırganın tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

CANİ SİLAHLI SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Ç., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (AA)