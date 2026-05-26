Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kadını darbetti araya giren 2 kardeşi bıçakladı

Kadını darbetti araya giren 2 kardeşi bıçakladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadını darbeden şüpheliyi uyaran iki kardeş, şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından darbettiği kadını da yanına alan şüpheli kaçarken, polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kadını darbetti araya giren 2 kardeşi bıçakladı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında olay meydana geldi. İddiaya göre, F.K. ve F.K. isimli iki kardeş, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gördü.

KADINI DARBEDEN ŞÜPHELİYİ UYARDILAR

Kardeşler, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi uyararak kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak çıkan tartışmada şüpheli, iki kardeşi bıçakla yaraladı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

KARDEŞLER BIÇAKLANARAK YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Selma Kara cinayetinde gerekçeli karar: 58 bıçak darbesi var, 'canavarca his' yok!Selma Kara cinayetinde gerekçeli karar: 58 bıçak darbesi var, 'canavarca his' yok!

ŞÜPHELİ KADINI GÖTÜREREK KAÇTI

Olayın ardından şüphelinin, darbettiği kadını da götürerek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kadına Şiddet Darp Yaralı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro