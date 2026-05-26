Kadını darbetti araya giren 2 kardeşi bıçakladı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında olay meydana geldi. İddiaya göre, F.K. ve F.K. isimli iki kardeş, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gördü.

KADINI DARBEDEN ŞÜPHELİYİ UYARDILAR

Kardeşler, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi uyararak kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak çıkan tartışmada şüpheli, iki kardeşi bıçakla yaraladı.

KARDEŞLER BIÇAKLANARAK YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ŞÜPHELİ KADINI GÖTÜREREK KAÇTI

Olayın ardından şüphelinin, darbettiği kadını da götürerek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA-DHA)