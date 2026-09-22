Kadın ve çocukların önünde pusuya düşürüp öldürdüler! 32 dakika tarayıp "Tavşana sıktık" dediler

Olay, 24 Temmuz 2024'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığını çözmek ve ortamı sakinleştirmek isteyen 65 yaşındaki Hacı Şakir Aslan, yanına kadınları, çocukları ve yeğeni 50 yaşındaki Aslan Aslan'ı alarak tarlaya gitti. Ancak grup tarlaya ulaştığında silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 32 dakika süren yaylım ateşinde Hacı Şakir Aslan ile yeğeni Aslan Aslan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

"YELEKLERİNİ GİYİNİP UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GELDİLER BİZİ ÇAPRAZ ATEŞE ALDILAR"

Olay anını anlatan Erdal Aslan, tarlaya çatışmaya değil, gerginliği bitirmeye gittiklerini belirterek karşı tarafın planlı bir pusu kurduğunu öne sürdü. Sabah'tan Nazrin Malikova'ya konuşan Aslan şunları söyledi:

"Babamın amacı herhangi bir kötülük yaşanmasın, olay çıkmasın diye ortamı sakin tutmaktı. Bizim bölgede yaşlı insanlar kadınları bir yere götürdüğü zaman orada olay çıkmaz, saygı gösterilir. Babam da kadınlarla ve çocuklarla birlikte gitti. Buna rağmen saldırganlar kadın, çocuk demeden herkesi taradılar. Yeleklerini giyinip, uzun namlulu silahlarla geldiler. Bizi çapraz ateşe aldılar. 2 kişi öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Kadınlarımız ve çocuklarımız halen psikiyatrik tedavi görüyor."

"BİRİ 'TAVŞANA SIKTIM' DEMİŞ DİĞERİ 'AVA GİTMİŞTİM' DEMİŞ"

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada zanlıların verdiği ifadeler ise dikkat çekti. Dosyaya giren jandarma tutanaklarına göre bazı sanıklar, cinayet suçlamasını reddederek olay anında arazide avlandıklarını, silahları ise tavşan gördükleri için ateşlediklerini savundu.

Hacı Şakir Aslan'ın kızı Tuba Aslan, bu savunmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Babam ailenin büyüğü olduğu için amcamın oğulları onun yanına gitmişler ve 'Amca, sen bizimle olduğun sürece kötülük çıkmaz' demişler. Yani babam oraya bir nevi barış elçisi olarak gitmiş. Kötü bir niyeti olmuş olsaydı, o tarlaya çapalarla, tırmıklarla gider miydi? Jandarmanın tutanağı var. Biri 'Tavşana sıktım' demiş, diğeri 'Ava gitmiştim' demiş. Bunlar insan avına çıkmışlar, hayvan avına çıkmamışlar ki."

TEHDİT BİR HAFTA ÖNCE JANDARMA TUTANAĞINA GİRMİŞ

Cinayetin ardından ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise kolluk tutanakları oldu. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, saldırıdan yaklaşık bir hafta önce sanıklardan Mahmut Aslan ve Şeyhmus Aslan'ın ifadeye çağrıldığını hatırlattı. Avukat Bilbay'ın aktardığına göre Mahmut Aslan, jandarmadaki ifadesinde açıkça tarlaya gelecek kişileri öldüreceğini söyledi ve bu beyan kolluk tutanağına geçirildi.

Tuba Aslan da babası öldürülmeden önce kendilerine doğrudan "Bu tarlaya gelirseniz kanınız akacak, öldürüleceksiniz" şeklinde tehdit mesajları geldiğini ifade etti.

21 SANIKTAN 6'SI TUTUKLU KALDI

Olayla ilgili 21 sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "delilleri yok etme" suçlamalarıyla dava açıldı. Ancak yargılama sürecinde peş peşe gelen tahliye kararları dosyada tutuklu sayısını 6'ya kadar düşürdü.

Her duruşmada sanıkların serbest bırakıldığını belirten Aslan kardeşler, duruma tepki göstererek, "Her duruşmada 3-4 kişi tahliye ediliyor. Bizim delillerimiz var, kanıtlarımız var, tespitlerimiz var. Bunlara rağmen tutukluluk hali devam eden 6 kişi kaldı. Adalet istiyoruz" çağrısında bulundu.