Kadın kılığındaki firari Kadıköy'de yakalandı! 8 yıl boyunca kız kardeşi oldu

Her şey 2010 yılında Samsun’da başladı. Tuğrul Başar, kamu görevlisi olmadığı halde kendini resmi bir yetkili gibi tanıtıp hırsızlık yaptı; yani suça daha en başından "başka bir kimliğe bürünerek" adım attı. Yargılama sonucunda hakkında "Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası verildi. Cezası kesinleştiği andan itibaren, 28 Şubat 2018 günü kayıplara karışan Başar için yakalama kararı çıkarıldı. Ancak adalet sisteminin peşine düştüğü firari, yıllarca hiçbir denetime takılmadan yaşamını sürdürmenin bir yolunu bulmuştu.

MİLYONLUK METROPOLDE GÖZ GÖRE GÖRE BİR KAMUFLAJ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir izini sürdükleri firarinin İstanbul’da, kentin en kalabalık ve göz önündeki ilçelerinden Kadıköy’de saklandığını belirledi. Yapılan fiziki takip sonucu Başar'ın sokaklarda kadın kıyafetleriyle dolaştığı, dış görünüşünü tamamen değiştirerek polisin dikkatinden kaçtığı ortaya çıktı.

Üstelik bu kamuflaj sadece kılık kıyafetle sınırlı kalmamıştı. Yıllar boyunca olası kimlik kontrollerini, cebinde taşıdığı öz kız kardeşine ait kimlik kartıyla aşmıştı. Yüzlerce güvenlik kamerasının, bekçilerin ve rutin GBT kontrollerinin bulunduğu metropol sokaklarında kız kardeşinin kimliğiyle 8 yıl boyunca yakalanmadan dolaşabildi.

KADIKÖY SOKAKLARINDAKİ KOVALAMACA POLİS MERKEZİNDE BİTTİ

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, önceki gün Kadıköy sokaklarında kadın kılığında dolaşan Tuğrul Başar’ın etrafını sardı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlünün üzeri arandığında, yıllardır sığındığı o "kurtarıcı" belge yine cebindeydi; aramalarda kız kardeşine ait kimlik kartı ele geçirildi.

Yıllar süren kaçışın ardından yakayı ele veren Başar hakkında, mevcut kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra "Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan da adli işlem başlatıldı. Başar, emniyetteki ilk işlemlerinin ardından Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne teslim edildi. Kılık değiştirme hikâyesiyle başlayan firar, cezaevi kapısında son buldu.