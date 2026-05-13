Kadın hakim adliyeyi basıp ortalığı ayağa kaldırdı! Kıskançlık krizi büyüdü gerçek bambaşka çıktı

Çanakkale’de görev yapan kadın hâkim F.K.T.’nin erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddiasıyla gündeme gelen olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görevlendirdiği müfettişlerin yaptığı incelemelerde, lojman giriş çıkış kayıtları, kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri dosyaya girdi.

HER ŞEY KISKANÇLIK KRİZİYLE BAŞLADI

İddiaya göre olay, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çanakkale Adliyesi lojmanlarında yaşandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T.’nin bir süredir ilişki yaşadığı öne sürülen inşaat mühendisi Burak Doğan ile arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre yanlış adrese gönderilen bir tatlı siparişi sonrası başlayan mesajlaşma, evde misafir bulunduğunun öğrenilmesiyle büyüdü. Alkollü olduğu öne sürülen Doğan’ın lojmana giderek F.K.T. ile tartıştığı, tartışmanın kısa sürede fiziksel şiddete dönüştüğü iddia edildi.

Dosyadaki iddialara göre Doğan’ın mutfaktan aldığı bıçakla evde bulunan kişileri dışarı çıkardığı, ardından F.K.T.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan kadın hâkimin elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği öne sürülürken, gözaltına alınan Burak Doğan’ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

TAKSİCİNİN İFADESİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Olayın ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin, lojman güvenlik kameraları, cep telefonu yazışmaları ve tanık anlatımları üzerinden inceleme yaptığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen taksici Kadir Ç.’nin de ifadesine başvuruldu. İddialara göre Kadir Ç., aracında bulunan bazı ilaçların F.K.T.’ye ait olduğunu öne sürdü. Taksici ayrıca, Tekirdağ’dan temin edilen yeşil reçeteli ilaçları zaman zaman kadın hâkime ulaştırdığını iddia etti. Söz konusu iddiaların soruşturma dosyasında değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

AÇIĞA ALINAN KADIN HAKİM ADLİYEYİ BASTI

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla F.K.T.’nin üç ay süreyle geçici olarak açığa alınmasına karar verdi.

Kararın ardından kadın hakim adliyeyi bastı. İddialara göre F.K.T., başsavcılık koridorlarında hakaretler yağdırınca, güvenlik görevlileri ve adliye personelinin müdahalesiyle bulunduğu kattan uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.