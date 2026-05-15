Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinde terastan düştü! O anlar anbean görüntülendi

Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.’nin evine geldi.

Kağıthane'deki evde ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Alime Özge K.'nin yere cam bardak attı. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra Alime Özge K., 4’üncü kattaki terastan aşağı düştü.

Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan kadın doktor ardından kaldırıma savruldu. Tedavi altına alınan Alime Özge K.’nin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ekipler, avukat Özgür Y.’yi ve evde bulunan kardeşleri Muhammed Dilşad Y. (26) ve Özge Y.’yi (33) gözaltına aldı. (DHA)

Özgür Y., yaklaşık 3 aydır kardeşleriyle aynı evde yaşadığını, Alime Özge K. ile bir süredir aralarının bozuk olduğunu ancak olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını, sabah zil sesine uyandıklarını, evdeyken Alime Özge K.’nin kapıyı açtığı ardından da koşarak binanın terasından kendisini aşağı bıraktığı, Alime Özge K.'yi arkasından tutmaya çalıştığını ancak engel olamadığını söyledi.

Özgür Y.’nin poliste 'Müstehcenlik' suçundan kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Alime Özge K.'nin yürüyerek binaya geldiği anlar görülüyor. Kadın binaya girdikten yaklaşık 2 saat sonra binanın terasından düşüyor. Kadının yerde yattığını gören bir aracın durduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.