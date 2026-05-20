Kadıköy'de sağanak var! Yollar göle döndü, Rögarlar taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul genelinde aniden bastıran sağanak yağış yer yer etkisini göstermeye başladı.

BAZI YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışın etkisiyle Kadıköy D-100 Karayolu başta olmak üzere birçok ana arterde yoğun su birikintileri meydana geldi. Bazı yollar kısa sürede göle dönerken, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı ve kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.

RÖGARLAR TAŞTI

Yağışın en çok vurduğu noktalardan biri de Uzunçayır metrobüs durağının bulunduğu yan yol oldu. Sağanak sonrası rögarların taşmasıyla birlikte yollar suyla kaplandı. Bölgedeki sürücüler, otobüslere ve metrobüse ulaşmaya çalışan yayalar ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın kent genelinde özellikle Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)