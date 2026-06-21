Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kadıköy'de Onur Yürüyüşü: Eylem bitince gözaltılar başladı

Kadıköy'de Onur Yürüyüşü: Eylem bitince gözaltılar başladı

İstanbul'da Onur Haftası öncesinde alınan yasak kararı Kadıköy'de protesto edildi. Eylem yasağı kapsamında olan ilçede düzenlenen eylemin sona ermesinin ardından aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kadıköy'de Onur Yürüyüşü: Eylem bitince gözaltılar başladı
Son Güncelleme:

İstanbul'un farklı noktalarında kaymakamlıklarca Onur Haftası öncesinde alınan yasak kararları, Kadıköy'de protesto edildi.

Trans Onur Haftası komitesinin çağrısıyla Fener Kalamış Caddesi'nde bir araya gelen kitle, taleplerini ve itirazlarını kamuoyuyla paylaştı.

EYLEM BİTİNCE GÖZALTILAR BAŞLADI

Tepkilerin dile getirildiği eylemin sona ermesinin ardından, BirGün'de yer alan habere göre polis ekipleri kitledeki vatandaşları durdurdu.

Kafelerde oturan, araçlarında ve taksilerde seyahat eden LGBTİ+'lar polis tarafından tek tek durduruldu.

Kadıköy'de Onur Yürüyüşü: Eylem bitince gözaltılar başladı - Resim : 1

Müdahale sonucunda, aralarında gazeteciler Yusuf Çelik ve Doğa Tekneci'nin de bulunduğu en az on kişi gözaltına alındı.

Eylemlere 24 saatlik yasak: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatılıyorEylemlere 24 saatlik yasak: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatılıyor

NE OLMUŞTU?

Onur Haftası öncesinde, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ardından Kadıköy Kaymakamlığınca da eylem yasakları kararı alınmıştı. Kadıköy Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, etkinliklerin “genel ahlaka aykırı olduğunu” iddia etti.

Kaymakamlık; onur yürüyüşü etkinliklerinin “toplumda infial uyandırabileceğini”, “toplumsal iç barışı tehdit edebileceğini” ve “provokatif amaçlı olaylara” yol açabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eylem Kadıköy İstanbul
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro