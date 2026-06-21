Kadıköy'de Onur Yürüyüşü: Eylem bitince gözaltılar başladı

İstanbul'un farklı noktalarında kaymakamlıklarca Onur Haftası öncesinde alınan yasak kararları, Kadıköy'de protesto edildi.

Trans Onur Haftası komitesinin çağrısıyla Fener Kalamış Caddesi'nde bir araya gelen kitle, taleplerini ve itirazlarını kamuoyuyla paylaştı.

EYLEM BİTİNCE GÖZALTILAR BAŞLADI

Tepkilerin dile getirildiği eylemin sona ermesinin ardından, BirGün'de yer alan habere göre polis ekipleri kitledeki vatandaşları durdurdu.

Kafelerde oturan, araçlarında ve taksilerde seyahat eden LGBTİ+'lar polis tarafından tek tek durduruldu.

Müdahale sonucunda, aralarında gazeteciler Yusuf Çelik ve Doğa Tekneci'nin de bulunduğu en az on kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Onur Haftası öncesinde, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ardından Kadıköy Kaymakamlığınca da eylem yasakları kararı alınmıştı. Kadıköy Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, etkinliklerin “genel ahlaka aykırı olduğunu” iddia etti.

Kaymakamlık; onur yürüyüşü etkinliklerinin “toplumda infial uyandırabileceğini”, “toplumsal iç barışı tehdit edebileceğini” ve “provokatif amaçlı olaylara” yol açabileceğini öne sürdü.