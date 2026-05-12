Kaçan kurbanlık boğa trafiği birbirine kattı!

Avcılar'da araçtan kurban pazarına indirildiği sırada kaçan kurbanlık boğa D-100 Karayolu'na çıkarak trafiğin ortasında kaldı. Yaşananlar çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saat 01:00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gece saatlerinde kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İddiaya göre kurbanlık boğa, kurban pazarındaki çadırlara yerleştirilmek üzere araçtan indirildiği sırada kaçtı.

Bir süre sahibi tarafından kovalanan boğa, D-100 Karayolu'na çıkarak trafiğin ortasında kaldı.Boğaya şans eseri yoldan geçen araç çarpmazken, yaşananlar ise çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)