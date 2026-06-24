Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kaçak diş protezi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

Kaçak diş protezi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, savcılık koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kaçak diş protezi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler - Resim : 1

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Mide bulandıran görüntüler sonrası adreste gerçekleştirilen aramada, 3 boyutlu yazıcı ve yazıcı reçinesi, kül ocak ve vibrasyon cihazı, alçı kesme motoru, çift el kumlama makinesi, 2 mufla ve 45 diş ölçü kaşığı, 90 protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirdi.

Kaçak diş protezi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler - Resim : 2

Ayrıca çene hareketlerini taklit ederek protezlerin uyumunu test etmeye yarayan özel bir aparat da operasyon kapsamında muhafaza altına alındı.

Kaçak diş protezi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler - Resim : 3

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İ.E. ile A.E. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Kaçak diş protezi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Sağlık
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro