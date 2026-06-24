Kaçak diş protezi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, savcılık koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Mide bulandıran görüntüler sonrası adreste gerçekleştirilen aramada, 3 boyutlu yazıcı ve yazıcı reçinesi, kül ocak ve vibrasyon cihazı, alçı kesme motoru, çift el kumlama makinesi, 2 mufla ve 45 diş ölçü kaşığı, 90 protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirdi.

Ayrıca çene hareketlerini taklit ederek protezlerin uyumunu test etmeye yarayan özel bir aparat da operasyon kapsamında muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İ.E. ile A.E. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)