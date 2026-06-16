Kaboğlu'ndan Silivri çıkışı: Savunma daha en baştan caydırılıyor

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, dün Silivri’de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının ardından, yeni inşa edilen duruşma salonlarında inceledi. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Kaboğlu, salonların fiziki yapısının adil yargılanma hakkı açısında ciddi soru işaretlerine sebep olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyetinin avukatlardan ve izleyicilerden oldukça uzak bir noktada konumlandırıldığını ifade eden Kaboğlu, yeni duruşma salonunun büyüklüğüne ve oturma düzenine dikkat çekti. İddia makamını temsil eden savcı ile karar merci olan hakimlerin aynı hizada yan yana oturmasının da yargının bağımsızlık ve tarafsızlık algısını kökten sarstığını dile getiren Kaboğlu bu durumun tartışılması gereken bir durum olduğunu belirtti. “Hakimler ve savcılar nerede diye baktığınızda yukarıya bakmanız gerekiyor” diyen Kaboğlu, heyetin salonun geri kalanından fiziksel olarak ayrıldığını sözlerine ekledi.



"SAVUNMA MAKAMINI DEZAVANTAJLI BİR KONUMA İTİLİYOR"

Mahkeme düzeninin savunma makamını dezavantajlı bir konuma itiğini ifade eden Kaboğlu, avukatlarla mahkeme heyeti arasında doğrudan iletişim kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Salonda masa mikrofonlarının yanı sıra tavandan sarkıtılan mikrofonların da bulunduğunu kaydeden Kaboğlu, bu uygulamanın gerekçesinin açıklanmaya muhtaç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaboğlu, “Çifte mikrofon sisteminin neden gerekli görüldüğünü anlamak mümkün değil” diyerek bu durumun savunmanın izlenip izlenmediğine ilişkin soru işaretleri doğurabileceğinin altını çizdi.



"BU YAPI, SAVUNMA AÇISINDAN CAYDIRICI"

Yeni salonların mimari kurgusunun basit bir fiziki alan tasarımı olmadığını belirten Kaboğlu, bunun doğrudan yargılamanın niteliğini de sakatladığını belirtti. Kaboğlu, “Bu yapı, savunma açısından caydırıcı bir mekan izlenimi yaratıyor” ifadelereini kullanarak duruşma salonlarının taraflar arasındaki dengeyi gözeten bir anlayışla tasarlanması gerektiğini belirtti.

Yeni adliye kompleksinin büyüklüğü hakkında konuşan Kaboğlu, böylesine büyük bir yapının hangi ihtiyaç sonucu olrak inşa edildiğinin açıklanmasını talep etti.

Kaboğlu, “Bu kadar büyük yargı yapılarını gerektiren koşulların neden ortaya çıktığı sorgulanmalıdır” değerlendirmesinde bulunarak Türkiye’de yıllardır suç örgütleri ve suç şebekelerinin varlığının tartışıldığını dile getirdi.



"DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ İLKELERINE GÖRE YENİDEN TASARLANMALI"

Açıklamasında İBB davası hakkında da görüş belirten Kaboğlu, yargı süreçlerinin suç örgütü varsayımı üzerinden yürütülmesinin demokratik hukuk devleti açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini uyarısında bulundu.

Hukuka ve Anayasa’ya bağlılığın güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Kaboğlu, yargı mekanlarının da bu anlayışa uygun şekilde tasarlanması gerektiğini kaydetti.

Yeni duruşma salonlarının mimari yapısının ve yargılama düzeninin demokratik hukuk devleti ilkelerine göre yeniden tasarlanması çağrısında bulundu.