Kabine fon skandalının gölgesinde toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantının öncelikli gündemini fon soruşturması sürecinde atılacak hukuki ve idari adımlar oluştururken; Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gelinen aşama ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temaslarının yansımaları da toplantıda ele alınacak.

BAKANLIKLARIN FON RAPORU BEŞTEPE'DE MASADA

Kabine toplantısının ilk ve en kritik gündem maddesi, kamuoyunun odaklandığı fon soruşturmasında gelinen son aşama olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamalarda benzer bir tablonun tekrar yaşanmaması adına hukuki ve idari düzenlemelerin hayata geçirileceğini söylemişti.

GÜVENLİK KURUMLARININ SAHA VERİLERİ VE SİLAH BIRAKMA TAKVİMİ

Toplantının bir diğer ana gündemini ise Terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen aşama oluşturuyor.

Güvenlik kurumlarının sahadan topladığı veriler ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma takvimi kapsamında yürütülen çalışmalar toplantıda ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Bu sürecin geldiği aşama, yapılması beklenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde Kabine'nin onayına sunulacak.

1 EKİM ÖNCESİ MECLİS KOMİSYONU HAZIRLIKLARI

Kabine'nin iç politika gündeminde, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı hazırlıkları da yer alıyor.

İmralı süreci kapsamında Meclis çatısı altında kurulması beklenen komisyona yönelik ön hazırlıklar ve yeni yasama döneminde atılması öngörülen parlamento adımları Kabine toplantısında kapsamlı olarak müzakere edilecek.

BM TEMASLARI, HÜRMÜZ VE SAVAŞ

Dış politika başlığında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamında yürüttüğü temasların çıktıları gözden geçirilecek.

Görüşmede; ABD ile İran arasındaki tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri durum, Körfez bölgesindeki hareketlilik ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler masadaki yerini alacak.