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Halk TV Türkiye Kabine Ahlat'ta toplanıyor

Kabine Ahlat'ta toplanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine üçüncü kez Ahlat'ta toplanıyor.

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Kabine Ahlat'ta toplanıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu kutlamalar kapsamında bugün üçüncü kez Ahlat'ta toplanıyor. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programların ardından Ahlat'ta gerçekleştirilecek.

ENFLASYON VE EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısında ülkenin temel gündem maddeleri masaya yatırılacak. Toplantıda ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi doğrudan vatandaşı ilgilendiren başlıkların masada olması bekleniyor.

SÜREÇ ELE ALINACAK

Toplantının güvenlik ve iç siyaset gündeminde ise dikkat çeken başlıklar yer alıyor. Kabine toplantısında iktidarın Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı yeni süreç ele alınacak.

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ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BİR ARAYA GELİYOR

Erdoğan, Ahlat'taki anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek. İki ismin Ahlat'ta gerçekleştireceği temaslar da günün öne çıkan siyasi gelişmeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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