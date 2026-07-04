Kabaiş ailesi ve Van Barosu'ndan ortak açıklama: Kırgınlık bitti

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, “Van Barosu bu dosyadan çekilmedi, sadece özel vekâlet ilişkisi sonlandı” derken, baba Nizamettin Kabaiş “Kırgınlık, dargınlık geçti bitti” dedi.

Van Barosu’nun Rojin Kabaiş dosyasından çekildiğini açıklamasının ardından günlerdir süren tartışma, ortak açıklamayla sona erdirildi. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Nizamettin Kabaiş, Van Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, Rojin Kabaiş Dava Takip Ekibi üyeleri ve Kabaiş ailesinin vekâlet verdiği avukat Abdurrahman Karabulut, Tahir Elçi Konferans Salonu’nda bir araya geldi.

ÖZARAZ: VAN BAROSU BU DOSYANIN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Toplantıda ilk olarak konuşan Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, kamuoyunda tartışmalara yol açan açıklamalarının çarpıtıldığını belirterek şunları söyledi:

“Günlerdir kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açan Rojin dosyasıyla ilgili, biraz amacının dışına çıkmış çokça tartışmalar yürüyordu. Biz Van Barosu olarak daha önce bir açıklama gerçekleştirmiştik. Bu açıklamanın kamuoyunda maalesef çarpıtılan boyutları oldu.”

Özaraz, Van Barosu’nun dosyayı takip etmeye devam edeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Van Barosu bu dosyadan asla çekilmedi, sadece özel vekâlet ilişkisi sonlandı. Baromuzun kurumsal kimliği bu dosyanın takipçisi olmaya devam edecektir.”

NİZAMETTİN KABAİŞ: KIRGINLIK GİTTİ

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise Van Barosu ile aralarındaki kırgınlığın sona erdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Kırgınlık, dargınlık geçti bitti. Bizim amacımız Rojin’in katillerini bulmaktır. Van ve Diyarbakır baroları, yeni avukatlarımızla birlikte mücadele edeceğiz.”

AVUKAT KARABULUT'TAN ÇAĞRI

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut da tartışmayı fırsata çevirmek isteyenler olduğunu ifade ederek, şu çağrıyı yaptı:

“Gerek teknik anlamda gerekse hukuki anlamda bu dosyaya katkıda bulunmak isteyen herkesin bize müracaat etmesini rica ediyorum. Bu, Türkiye kamuoyunun kanayan yarasıdır. Vicdan duygusu taşıyan herkesin bu dosyaya katkıda bulunması gerekir.”