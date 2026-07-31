KAAN’ın yeni prototipi ilk taksi testini gerçekleştirdi

TUSAŞ, milli muharip uçak KAAN'ın yeni prototipinin ilk taksi testini başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Havadan ve yerden çekilen görüntüler TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

İLK UÇUŞ 13 DAKİKA SÜRDÜ

Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi ve 13 dakika havada kaldı. İkinci test uçuşu 6 Mayıs 2024'te yapıldı ve uçak bu sefer 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

5. NESİL ÇOK ROLLÜ PLATFORM

KAAN, hem hava-hava hem hava-yer muharebe görevlerine yönelik tasarlanan 5. nesil çok rollü bir savaş uçağı olarak konumlandırılıyor. Uçağın dahili silah yuvaları, artırılmış havadan havaya muharebe menzili ve yapay zeka destekli muharebe sistemleri bulunuyor.

TESLİMAT TAKVİMİ

Prototip geliştirme çalışmaları devam ederken test uçuşlarının 2028'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Uçağın aynı yılın sonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi, 2030'lu yıllarda ise yerli motorla uçması planlanıyor.

(DHA)