Jülide Kural, Kadir İnanır'ın en büyük vasiyetini açıkladı! 'Bir gün mutlaka sevgilim'

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Sahneye ilk çıkan isim olan hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Yaptığı konuşmada İnanır'ın en büyük vasiyetini de açıklayan Kural, şu ifadeleri kullandı:

"Şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki, kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısında taşan öfkesini, sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasını, adaletsizlik karşısında şahlanan vicdanını, bazen de kalbinin kırılganlığında o gözyaşlarının nasıl güzelim gözlerinin dostu olduğunu...

"AYRILIRKEN EN BÜYÜK VASİYETİDİR MEMLEKETİNE"

Kadir İnanır bir bakışıyla, seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Herkesin abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır, Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Arap'tır ve tabii Kürt'tür.

Bu dünyadayken, hatta ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine; o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız derdi dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur, bir gün mutlaka sevgilim."