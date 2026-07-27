Jeoloji uzmanı tek tek saydı! İşte Türkiye'nin deprem açısından en güvenli illeri

Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, aktif fay hatlarını ve zemin yapılarını baz alarak Türkiye'nin deprem riski en az olan illerini değerlendirdi. Saraç'a göre Türkiye'de deprem açısından başı çeken en güvenli bölge Doğu Karadeniz olarak öne çıkıyor.

Bölgede aktif fay yoğunluğunun yok denecek kadar az olduğunu belirten Saraç, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerinin görece daha güvenli olduğunu dile getirdi. Saraç, bu durumun sıfır risk anlamına gelmediğini, bölgenin kıyı kesimlerindeki tehlikelerin daha çok mühendislik ve yapı kalitesiyle ilgili olduğunu belirtti.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ŞANSLI KONUMDA

Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı gibi devasa kırıklardan uzaklaştıkça güvenli alanlara geçildiğini aktaran Saraç, İç Anadolu Bölgesi'nin bu açıdan oldukça avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara bölgenin en düşük riskli illeri olarak sıralanırken Kırıkkale, Eskişehir ve Yozgat ise görece düşük riskli iller arasında yer alıyor.

GÜNEY EGE VE AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI

Güney Ege bölgesindeki Muğla, Aydın ve Denizli gibi iller görece güvenli alanlar arasında anılsa da Saraç, bu bölge için kritik bir parantez açıyor. Bölgedeki büyük fay sistemleri nedeniyle Güney Ege'nin tamamen risksiz olarak algılanmaması gerektiği ifade etti.

Benzer şekilde Antalya da yaşanabilir ve fay hatlarına uzaklığı bakımından şanslı iller arasında yer aldığını dile getiren Saraç, ancak kamuoyunda Mersin'de aktif fay olmadığına dair yaygın inanışa karşı bir uyarıda bulundu. Saraç, kentin hemen dibinde Ecemiş Fayı'nın bulunduğunu hatırlatarak "Mersin olabilir fakat 'aktif fay yok' deniyordu. Dibinde Ecemiş Fayı var. Bu nedenle Türkiye'de hiçbir bölgeyi tamamen risksiz olarak değerlendiremeyiz." dedi.