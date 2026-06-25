Japon yayıncıyı taciz eden şahıs "öyle bir insan" değilmiş

İstanbul'a gelen Japon yayıncı Nanatty, İstiklal Caddesi’nde yaptığı canlı yayın sırasında bir kişinin sözlü ve kendisine yaklaşarak taciz etmesi üzerine zor anlar yaşadı. İlk anda yaşananları anlamakta güçlük çeken Japon yayıncı çekime devam ederken, iletişim bilgilerini isteyen tacizci, canlı yayında olduğunu fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredekiler ve esnaf şüpheliye tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, kalabalıktan bazı kişilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Yaşananlar yayıncının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri 22 Haziran Pazartesi günü sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Tacizci şahsın Yusuf Eren (60) olduğu tespit edildi ve şüpheli Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JAPON YAYINCIYI TACİZ EDEN ŞAHIS "ÖYLE BİR İNSAN" DEĞİLMİŞ

Yusuf Eren’in poliste daha önceden 'Oto hırsızlığı', 'Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf', 'Tehdit-hakaret', 'Kasten yaralama', 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçlarından 5 kaydı olduğu öğrenildi.

Video çeken Yusuf Eren kendisini şu sözlerle savundu:

"Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Özellikle açıklamam gereken bir olaydan bahsediyorum. İki gün önce Taksim İstiklal'de Çinli turistle yaşadığım bir videoyla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Orada yanlış anlaşıldım. Ben öyle bir insan değilim. Ben kimseye burada herhangi bir harekette, herhangi bir temasta bulunmadım."

"O BENDEN VİDEO İSTEDİ"

"Ben buradan özellikle sevenlerimden ve beni takip eden arkadaşlarımdan da özür diliyorum; çünkü ben orada yanlış bir hareket yapmadım. Ben onunla ilgili o benden video istedi. Ben video çektim. Bu arada video sanal medyaya düştü. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar aranıza geleceğim."

JAPON YAYINCIDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından sanal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, Türkiye’ye olan sevgisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum." (DHA)