Japon araştırmacı Murakami Siirt’in dengbej kültürünü arşivledi

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Son olarak Siirt'e gelip bölgenin halk oyunlarını, dengbej kültürünü ve ezgilerini arşivleyen Yoshinari Murakami, saha çalışmalarını Japonya’daki insanlara da öğreteceğini belirterek sürecini şu sözlerle aktardı:

"Japonya'dan geldim. Tokyo'da oturuyorum, Türkiye'ye ilk defa 1994 yılında geldim. O zaman Türkiye'deki orijinal kültürü ilk defa gördüm. Bu benim için büyük bir şok oldu ve tekrar tekrar Türkiye'ye çok gelmek istedim. Daha sonra 1996'da yeniden gelme şansım oldu ve 1,5 yıl Türkiye'de kaldım. Bu süre içerisinde çok sayıda yöreyi gezdik. Belki 70'ten fazla bölgeye gittik. Çalışmalar ve araştırmalar yaptım. Sadece çekim yapmakla kalmadım, yöresel kaynak kişilerden bu kültürü öğrenmeye çalıştım. Çekimler yaptım, araştırmalar yaptım. Orijinal haliyle öğrendiğim bu oyunları Japonya’ya döndüğümde orada da öğretiyorum. Bazen ekipler de oluşturuyoruz. Türkiye’nin kültürü gerçekten çok zengin. Şimdi de yeni bir bölgede araştırma yapmak istedim. Şu anda Siirt’teyim ve bugün çok güzel bir çalışma gerçekleştirdim. İnşallah bu çalışmadaki oyunları da Japonya’ya döndüğümde insanlara öğreteceğim."