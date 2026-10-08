Jandarmayı görünce intihara kalkıştı: İkna edilen firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 8 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerini görünce bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Ekiplerin çabası sonucu ikna edilen S.Ç., hastanede tedavi altına alındı.

JANDARMAYI GÖRÜNCE İNTİHATA KALKIŞTI

Jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak amacıyla Atatürk Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Öğle saatlerindeki operasyonda, hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., yakalanacağını anlayınca saklandığı evin kapısını kilitleyerek intihar edeceğini söyledi.

2 SAATTE İKNA EDİLDİ

Bunun üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma özel harekât ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, boğazına bıçak dayayan S.Ç.'yi yaklaşık 2 saat süren çabalar sonucu ikna etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada kendisine zarar veren S.Ç., tedavisi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)