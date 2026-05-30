İznik'te otomobil zeytinliğe uçtu: 2'si çocuk 4 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

ZEYTİNLİK ALANA UÇTU

Kaza, gece yarısı Yenişehir Çevre Yolu Eski Hastane mevkisinde meydana geldi. İznik istikametine doğru seyir halinde olan M.A. (45) idaresindeki 16 MC 4431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenardaki zeytinlik alana uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü M.A. olayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan F.A., M.A. ile 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen R.A. ve A.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 YARALININ DA HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)